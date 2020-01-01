Синоптики прогнозируют 25 января в ЛНР от минус 6 до плюс 5 градусов и мокрый снег

Температура воздуха в Республике 25 января будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 5 градусов тепла днем, местами слабый снег с дождем и сильный ветер. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 января до 21.00 25 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем местами слабый снег с дождем; ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем ноль – плюс 5 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – 1-3 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до 1-3 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 января зафиксировали в 1942 году – минус 32,3 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2002 году – плюс 8,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 января – 07.27, время захода – 17.43. Продолжительность светового дня составит 10 часов 16 минут.

По предварительному прогнозу, 26-27 января ожидается переменная облачность, без осадков, температурный фон существенно не изменится.

24 января — Луганск