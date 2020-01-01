Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

"Ребята, братья дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать!" — возмутился он в эфире СТВ.

Фото: ReutersМосква требует от Минска слишком высокую цену за нефть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.Глава государства утверждает, что поставки в Белоруссию должны производиться по внутрироссийским ценам, однако из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива возросла практически до мирового уровня.Также, по мнению Лукашенко, Россия "кинула" Белоруссию с газом, и теперь стране приходится "стоять на коленях". Он подчеркнул, что Минск не отказывается целиком от российского топлива, но вынужден диверсифицировать поставки.Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году — по 400 миллионов долларов из-за дополнительных издержек.России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей по поставкам, и в начале года Москва прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Затем прокачка частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". При этом Минск активно ищет альтернативных поставщиков нефти. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак ранее подчеркивал, что правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, нефтяная отрасль работает на рыночных условиях.