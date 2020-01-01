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Во Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом

Sergey Вчера, 23:3017Новости
Во Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом
Фото: Reuters
Во Франции впервые подтверждены два случая заражения новым коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен, передает RT.
Случаи зарегистрированы в Париже и Бордо.
«Пациенту (в Бордо. — ред.) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился (к врачам. — ред.) с симптомами 23 января», — рассказала министр.

По её словам, мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. Также министр уточнила, что после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек.

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