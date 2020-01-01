Во Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом

«Пациенту (в Бордо. — ред.) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился (к врачам. — ред.) с симптомами 23 января», — рассказала министр.

Фото: ReutersВо Франции впервые подтверждены два случая заражения новым коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен, передает RT.Случаи зарегистрированы в Париже и Бордо.По её словам, мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. Также министр уточнила, что после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек.