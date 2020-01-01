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Джонсон подписал соглашение о брексите

root Вчера, 23:3015Новости
Джонсон подписал соглашение о брексите
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза, сообщает AFP, передает RT.
При подписании присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.
Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, после чего документ обрёл статус закона. До этого он был утверждён палатой лордов британского парламента.
Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

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