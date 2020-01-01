Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны — Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это всё — большая, огромная такая яма», — сказал Зеленский в интервью израильскому «9 каналу».

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за вооружённого конфликта в Донбассе шрам в отношениях Киева и Москвы останется навсегда, передает RT.Также Зеленский подчеркнул, что он поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы решить проблему украинцев, которые находятся в заключении в России.