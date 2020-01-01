Абсурдные новости. 24 января 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Несомненно, я просто должен отдать первое место нашего рейтинга чиновнику из Чувашии в ранге губернатора, Михаилу Игнатьеву. О нем сейчас говорят все. Все дело в том, что Игнатьев, судя по всему большой шутник, при передаче новой техники сотрудникам республиканского МЧС, позволил себе некую импровизацию. Передавая ключи одному из офицеров, Игнатьев так поднял свою руку, что спасателю пришлось несколько раз подпрыгнуть. Кто-то увидел в произошедшем некое унижение, кто-то воспринял все как безобидную шутку. Но над Игнатьевым сгустились тучи. Руководство партии «Единая Россия» уже заявило о своей готовности не только исключить Игнатьева из партийных рядов, но и даже поставить вопрос о целесообразности занятия им губернаторской должности. Изучая эту историю, я почему-то вспомнил события недалекого прошлого, связанные непосредственно с губернатором Игнатьевым. Буквально на днях, поздравляя журналистов с профессиональным праздником, Игнатьев заявил о том, что нужно «мочить» блогеров и журналистов, открыто критикующих действующую власть. В итоге все получилось с точностью до наоборот. Губернатору пришлось за свои слова извиняться, а журналисты все равно взяли и «замочили» Игнатьева, растиражировав видео с его своеобразной «шуткой».Второе место. Сестра нового премьер-министра России Михаила Мишустина оказалась владелицей недвижимости на миллиард рублей, — утверждает телерадиокомпания Би-би-си. Отмечается, что в Росреестре эта информация скрыта. В выписке вместо фамилии сестры министра Натальи Стениной значится Российская Федерация. Разумеется, внимание на уровень благосостояния обратили представители российской либеральной прессы. Нет, ну это логично. Лично я не удивлен. Нет, по мне так комичная ситуация. Лично я верю в то, что Мишустин далеко не бедный человек, как, впрочем, и члены его семьи. Но почему телерадиокомпания Би-би-си решила, что именно эта недвижимость, оцененная в миллиард рублей, принадлежит сестре Мишустина? Ведь насколько я понял, ее фамилия в выписках Росреестра не фигурирует? И почему именно сестре Мишустина, а допустим не родственникам Шойгу или Лаврова? А может быть владельцем данной недвижимости является кто-то из родственников Медведева? Логично?Третье место. Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала приговор суда, который был вынесен ей по делу о хранении наркотиков. На своей страничке в Instagram она заявила, что все закончилось не совсем так, как она хотела. "И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась", - написала Бочкарева. Вот я не пойму, Бочкарева она, по своей сути, больше наглая или глупая? Признавшись на камеру сотрудникам ДПС в том, что найденный у нее белый порошок это кокаин, она тут же записывает видео, в котором сообщает, что в сети гуляет смонтированное видео, на котором не она, и что актриса готова подать в суд на клеветников. Теперь, признавшись в суде в хранении наркотических веществ, она что-то там бубнит о несправедливом приговоре. Бред какой. Нет, приговор однозначно несправедливый. Обычному бы гражданину лет пять за подобное могли дать. А этой лицедейке назначили штраф в сумме 30 тысяч рублей. Хочет справедливости – пусть обжалывает приговор и едет на зону, заслужила.Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить. Все! Баста карапузики, кончилися танцы! Теперь с нетерпением ждем нового видео, на котором уже бывший гаишник бережно сливает из бачка стеклоомывателя весьма недешевый алкогольный напиток.Предприниматель из Одессы Владимир Усов, который основал фабрику 3D-печати Kwambio, а также издательство электронных учебников "Гутенбергз", стал главой Государственного космического агентства Украины. Усов набрал 10 баллов в конкурсе на эту должность. Можно поздравить данного 36-летнего парня со столь высоким назначением. Уверен, что уже в ближайшие месяцы Украина начнет печатать на 3D-принтерах свои первые космические ракеты! До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье