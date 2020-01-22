Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.01.2020



В 19.50 украинские силовики из крупнокалиберных пулеметов открыли огонь по Саханке. Обстрел велся со стороны поселка Широкино.

В 20.50 и 20:55 со стороны населенного пункта Водяное были обстреляны Саханка и Ленинское, выпущено 2 мины калибром 120 мм, 10 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В 22.45 под обстрел вновь попал населенный пункт Саханка, выпущено 15 мин калибром 82 мм. Стреляли со стороны Широкино", - сообщил он.



Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 22.01.202009:00Представитель ДНР в СЦКК сообщил, накануне вечером ряд населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.