Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.01.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 22.01.2020
09:00 ВФУ обстреляли юг ДНР
Представитель ДНР в СЦКК сообщил, накануне вечером ряд населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.
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В 19.50 украинские силовики из крупнокалиберных пулеметов открыли огонь по Саханке. Обстрел велся со стороны поселка Широкино.
В 20.50 и 20:55 со стороны населенного пункта Водяное были обстреляны Саханка и Ленинское, выпущено 2 мины калибром 120 мм, 10 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
В 22.45 под обстрел вновь попал населенный пункт Саханка, выпущено 15 мин калибром 82 мм. Стреляли со стороны Широкино", - сообщил он.
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