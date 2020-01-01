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Аналитики рассказали, как туристы из Китая путешествуют по России на поездах

Sergey Сегодня, 11:1516Новости
Аналитики рассказали, как туристы из Китая путешествуют по России на поездах
Жители Китая чаще всего путешествуют на поездах по центральной России. Наиболее популярными направлениями являются из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Тулу, Казань и Нижний Новгород.

ФБА «Экономика сегодня»
Маршруты Чита – Забайкальск и Хабаровск – Уссурийск, помимо центральной части нашей страны, также востребованы у китайцев.
Больше всего китайских туристов в российских поездах бывает в конце декабря и начале января. Конец января – начало февраля также пользуется популярностью у жителей КНР, так как этот период приходится на Китайский Новый год, передают аналитики из Туту.ру.
Гостям из Поднебесной также интересны путешествия на майские праздники, так как в Китае 1 мая отмечают День труда. Пользуются спросом поездки в конце сентября и начале октября, так как 1 октября празднуют День образования Китайской Народной Республики.
Анна Орлова

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