Аналитики рассказали, как туристы из Китая путешествуют по России на поездах

Жители Китая чаще всего путешествуют на поездах по центральной России. Наиболее популярными направлениями являются из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Тулу, Казань и Нижний Новгород.ФБА «Экономика сегодня»Маршруты Чита – Забайкальск и Хабаровск – Уссурийск, помимо центральной части нашей страны, также востребованы у китайцев.Больше всего китайских туристов в российских поездах бывает в конце декабря и начале января. Конец января – начало февраля также пользуется популярностью у жителей КНР, так как этот период приходится на Китайский Новый год, передают аналитики из Туту.ру.Гостям из Поднебесной также интересны путешествия на майские праздники, так как в Китае 1 мая отмечают День труда. Пользуются спросом поездки в конце сентября и начале октября, так как 1 октября празднуют День образования Китайской Народной Республики.Анна Орлова