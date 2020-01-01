Минобраз может ликвидировать Луганский аграрный университет и Луганский мединститут
Для оптимизации количества вузов в Украине правительство изменило систему их финансирования и планирует закрывать филиалы вузов в некоторых городах. Кроме того, Минобразования может объединить некоторые университеты, заявила министр образования Анна Новосад.
Depo.ua предположил, какие вузы на Донбассе может закрыть Минобразования
В Украину из-за войны на Донбассе переехали 10 университетов из Донецкой области и 7 университетов из Луганщины. Еще в октябре 2019 года министерство образования и науки подумывало объединить некоторые из них с другими вузами.
Теоретически под объединение или сокращение может попасть Луганский национальный аграрный университет, который в 2014 переехал в Харьков, где работал на базе Университета сельского хозяйства им. Василенко. А с 2018 года ЛНАУ разорван на три города в двух областях, на Донетчине и на Луганщине: в Славянске, Константиновке, Старобельске. В Старобельске сотрудники ЛНАУ жаловались, что там совсем нет дорог и надлежащих для жизни и учебы условий.
Также могут объединить в одно учреждение Донецкий медицинский вуз, который располагается в Краматорске, и Луганский медицинский вуз, сейчас работает в Рубежном. В Краматорске и Рубежном могут оставить подразделения, а юридически вуз будет один, например Донбасский медицинский.
Донецкая государственная музыкальная академия им. С. Прокофьева, которая переехала в Киев, может быть объединена с каким-то столичным музыкальным вузом. На сайте YouControl указано, что статус академии находится в стадии ликвидации.
В принципе, те вузы, которые переехали с оккупированной территории за пределы Луганской и Донецкой областей можно объединить с местными.
Таким образом в Виннице работает Донецкий национальный университет, а Донецкий национальный университет им. М. Туган-Барановского разместился в Кривом Роге. Новости Региона - Сегодня, 12:00 24
Depo.ua предположил, какие вузы на Донбассе может закрыть Минобразования
В Украину из-за войны на Донбассе переехали 10 университетов из Донецкой области и 7 университетов из Луганщины. Еще в октябре 2019 года министерство образования и науки подумывало объединить некоторые из них с другими вузами.
Теоретически под объединение или сокращение может попасть Луганский национальный аграрный университет, который в 2014 переехал в Харьков, где работал на базе Университета сельского хозяйства им. Василенко. А с 2018 года ЛНАУ разорван на три города в двух областях, на Донетчине и на Луганщине: в Славянске, Константиновке, Старобельске. В Старобельске сотрудники ЛНАУ жаловались, что там совсем нет дорог и надлежащих для жизни и учебы условий.
Также могут объединить в одно учреждение Донецкий медицинский вуз, который располагается в Краматорске, и Луганский медицинский вуз, сейчас работает в Рубежном. В Краматорске и Рубежном могут оставить подразделения, а юридически вуз будет один, например Донбасский медицинский.
Донецкая государственная музыкальная академия им. С. Прокофьева, которая переехала в Киев, может быть объединена с каким-то столичным музыкальным вузом. На сайте YouControl указано, что статус академии находится в стадии ликвидации.
В принципе, те вузы, которые переехали с оккупированной территории за пределы Луганской и Донецкой областей можно объединить с местными.
Таким образом в Виннице работает Донецкий национальный университет, а Донецкий национальный университет им. М. Туган-Барановского разместился в Кривом Роге. Новости Региона - Сегодня, 12:00 24
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