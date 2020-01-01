"В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах»," - говорится в сообщении.

Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента.