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Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу

Sergey Сегодня, 12:300Новости
Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу

Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах»," - говорится в сообщении.

Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента.

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