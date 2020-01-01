Концерт и награждение активных учащихся ЛНУ имени Шевченко прошли в вузе в День студента (ФОТО)

Праздничный концерт и церемония награждения активных учащихся прошли в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко в День студента. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Торжества начались с литургии в честь Дня студента, прошедшей в университетском храме святой мученицы Татианы, расположенном на территории вуза. Божественную литургию посетило руководство университета, студенты, прихожане и духовенство.После в актовом зале ЛНУ начался концерт, в ходе которого студенты выступили с визиткой-приветствием, рассказав об обучении в Шевченковском вузе."Вы сейчас переживаете самый яркий период своей жизни – это студенческие годы, потому что именно в это время вы формируетесь как будущие профессионалы, но самое главное, что вы формируетесь как будущие граждане, как люди, которые приобретают жизненный опыт, дружбу", - обратился к студентам ЛНУ министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.Он пожелал учащимся вуза провести студенческие годы ярко и незабываемо, быть активными и небезразличными, а также вручил благодарности Центра развития детского и молодежного движения (ЦРДМД) Минобразования лучшим студентам университета."Именно в этот праздник понимаешь, насколько прекрасным является то единение, стратегия и задача развития нашего вуза, которая плечом к плечу куется как преподавателями, так и студентами, сотрудниками нашего университета", - отметила доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, ректор ЛНУ Елена Трегубенко.Она вручила благодарности самым активным студентам университета.Кроме того, первый проректор ЛНУ, доктор педагогических наук, профессор Галина Сорокина вручила грамоты и подарки победителям и призерам, прошедших среди студентов университета конкурсов "Лучшее фото университета", "Лучший хештег" и "Лучшее четверостишие".Напомним, Татьянин день – памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви 25 января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.День студента установлен в Республике указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 25 января.25 января — Луганск