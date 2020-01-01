Песков опроверг подписание указа об отставке Суркова

«Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет», – приводит его слова РИА «Новости».

«Указа об отставке Суркова пока нет», – сказал Песков радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит», – приводит его слова ТАСС.

Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков подчеркнул также, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине.Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы. По его словам, причиной такого решения стала смена «курса на украинском направлении».Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года.