Русские не сдаются. Манифест истинной русской веры

Общепринятым сейчас является мнение, что у России нет идеологии. Коммунистическая потерпела фиаско, религиозная не современна и не заходит, капиталистическая не прилипает. А другой, на что можно опереться нет.Чушь.Пытаясь найти великое далеко мы не замечаем то, что у нас рядом, под ногами.Россия ни кем не была покорена на протяжении как минимум половины тысячелетия. Это является кровью и плотью нашей веры. Мы не можем себе представить, что кто-то нами будет править, кроме нас самих. Это в нас заложено генетически, на протяжении веков.Когда приходят к французам, они говорят шерше ля фам, и спокойно живут дальше.Но мы так не можем. Когда приходят к нам, мы становимся партизанами. Мы спать не можем и подушку грызём, пока они не уберутся.В нашей вере, как и положено, имеются свои мученики. Те, кто не сдался, кто ценой жизни отстаивал нашу веру.В нашей вере есть свои эпосы, подтверждающие безграничную силу нашей веры. 1945, 1812, Минин и Пожарский - самые крупные из них. Но не только.У нашей веры есть свои храмы. Мамаев курган, Поклонная гора, Бородинская диарама и бесчисленное множество других мест.У нас есть свои крёстные ходы. Парад 9 мая, Бессмертный полк.У нас есть свои молитвы. Главная из них: "Никто не забыт, и ничто не забыто".В нашей вере, как и положено, больше всего ненавидят вероотступников. Их предают анафеме, проклинают на веки веков. В Горбачёва плюются не потому, что он бездарно проводил трансформацию страны, а за то, что он сдался. Сдался на милость врагу. Любое пьянство, любые ошибки у нас прощают, кроме этого. Хрущев был не менее бездарен, но он посылал ракеты на Кубу, и стучал ботинком по столу. И его простили. А Горбачев несмываемое пятно на репутации нашей веры.У нас либералов не любят не из-за того, что они рынок предлагают, и из-за того, что они говорят, что наш враг нам не враг. Но мы то знаем, что враг!Стоило Путину встать и тихо сказать: "Русские не сдаются!" и все, все русские сплотились вокруг него. Мы каждый год смотрим все его новогодние поздравления, пресс-конференции и послания только с одной целью. Чтобы убедиться, что он с нами, что он нашей веры. И убедившись, даём ему карт бланш на любые дальнейшие действия.Примкнуть к вере Русских легко. Достаточно сказать "Русские не сдаются!" и ты примкнул. Но стать русским по-настоящему сложнее. Необходимо доказать, что ты не сдаешься. Один. Или вместе со всеми. Тот, кто сказал "Работайте братья!" когда его убивали - вот тот и есть самый русский русский.Именно по этому правильное знамя русских - красное. Это знамя многочисленных доказательств кровью от русских, что они русские.Вера русских имеет несколько прямых следствий.Во первых: мы обречены постоянно воевать. Ведь только воюя можно доказать, что ты не сдаешься. Наши войны могут быть разные. И реальные с оружием, и экономические, и идеологические.Во вторых: мы победим. Это не вызывает никакого сомнения. Ведь в самом деле - нельзя победить того, кто не сдается. Его можно временно оккупировать, убить, разрезать на кусочки, закопать. Но нельзя победить. Все равно затем из удобренных полей снова прорастут русские, которые не сдаются, и победят.Россия, вперед!Источник