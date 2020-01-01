Более 600 абитуриентов ЛНР посетили День открытых дверей в ЛНУ имени Шевченко (ФОТО)

День открытых дверей прошел в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие состоялось в холе у большого актового зала, в котором проходили консультации для поступающих и презентации институтов и факультетов университета. Абитуриенты и их родители узнали об особенностях обучения в структурных и обособленных подразделениях вуза, познакомились с профессорско-преподавательским составом, получили информационные материалы, а также ответы на вопросы о поступлении и направлениях подготовки.В ЛНУ отметили, что День открытых дверей посетили 623 абитуриента из Луганска, Красного Луча, Стаханова, Свердловска, Кировска, Первомайска, Молодогвардейска, Перевальска, Алчевска, Родаково, Ровеньков, Лутугино, Брянки и Антрацита,"В нашем университете открыта дорога каждому, кто хочет заниматься образованием, наукой, спортом, КВНом, театром, культурой, для каждого будет найдено то, что вам по душе, что поможет не только получить профессию, но и развиваться в творческом плане", - обратилась к абитуриентам доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, ректор ЛНУ Елена Трегубенко.День открытых дверей завершился праздничным концертом, посвященным Дню студента.Напомним, Татьянин день – памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви 25 января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.День студента установлен в Республике указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 25 января.25 января — Луганск