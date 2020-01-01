Командующий "ООС" приказал изъять у военнослужащих гаджеты с интернетом - Народная милиция

Командующий так называемой "операцией объединенных сил" ("ООС") генерал Владимир Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненных гаджеты с выходом в интернет. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что причиной введения ограничений стали публикации военнослужащих ВСУ в соцсетях сведений о произошедших в зоне "ООС" дорожно-транспортных происшествиях с участием украинских силовиков.

"В связи с этим командующий "ООС" Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненного личного состава средства с выходом в интернет, а за неисполнение данного приказа лишать денежных премий", - сообщил Филипоненко.

"В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий, командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" отдало распоряжение начальнику Луганского отдела ВСП (военной службы правопорядка) и командирам подчиненных частей и подразделений запретить использование военных транспортных средств в темное время суток", - добавил офицер пресс-службы.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 января — Луганск