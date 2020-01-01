Житель Мироновского и два бойца ВСУ пострадали в ДТП с "Уралом" – Народная милиция

Житель поселка Мироновский и два бойца ВСУ получили ранения в результате столкновения военного грузовика "Урал" с гражданским автомобилем. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Так, в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Мироновский, не справившись с управлением, водитель автомобиля "Урал" совершил ДТП с участием гражданского автомобиля", - рассказал он.

"В результате опрокидывания транспортного средства двое военнослужащих, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести, водитель гражданского автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 января — Луганск