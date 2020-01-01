ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 250 юных жителей Свердловска (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ мультфильма "Три богатыря и Наследница престола" для более чем 250 юных жителей Свердловска. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Перед началом показа в городском Дворце культуры активисты "Мира Луганщине" провели с детьми чаепитие со сладостями, а руководитель Свердловского отделения проекта "Дружина" ОД Дмитрий Сытник рассказал о проекте и пожелал юным зрителям приятного просмотра."Не в каждом городе сейчас работают или даже имеются кинотеатры, поэтому при помощи данного проекта мы хотим разнообразить досуг не только молодежи, но и всех тех, кто просто хочет интересно провести время, посмотреть хорошее кино", - рассказала руководитель исполнительного комитета Свердловского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анна Чикулдаева.Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которого в городах Республики будут проходить бесплатные кинопоказы.Бесплатные показы уже состоялись в Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.25 января — Луганск