Украинские силовики наживаются на хищении вооружений в зоне Операции объединённых сил, для продажи одиозному лидеру украинских неонацистов, пишет ПИКiNFORM.В Вооруженных силах Украины продолжается разворовывание оружия и боеприпасов с целью наживы, для чего командный состав вступил в сговор с украинскими радикалами. Информацию передает корреспондент ПИКiNFORM со ссылкой на данные Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины полковник Кащенко Д.М., действуя в рамках налаженной «схемы» в преступном сговоре с националистической группировкой «Патриот Украины», организовал очередное хищение. Из соединения была вывезена один из шести находящихся на балансе 58-й ОМПБр противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».Зону Операции объединённых сил (ООС) ПТРК покинул по подложным документам, якобы с целью ремонта. Покупателем противотанкового комплекса является лидер украинской праворадикальной организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий. В Управлении Народной милиции не исключили, что в будущем похищенный ПТРК «Стугна-П» будет использован новыми владельцами для их политических целей.Ранее стало известно, что попытки военного руководства пресечь массовые хищения оружия, боеприпасов и материального обеспечения наталкиваются на прямое противодействие участников «схем». Так, в конце минувшего года инспекция от командования оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Восток» прибыла в расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ из-за многочисленных жалом личного состава на отсутствие материального обеспечения.Должностные лица 10-й ОГШБр из-за опасений уголовной ответственности попытались вступить в коррупционный сговор с проверяющими, но получили отказ. Тогда группа офицеров организовала покушение на аудиторов, попытавшись спровоцировать крушение вертолёта с инспекторами на борту, потерпев неудачу. Разбирательство по этому инциденту проводилось на уровне начальника Генштаба ВСУ Хомчака.Андрей Михайло