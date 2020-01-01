Сатановский рассказал, как Путин в Иерусалиме поставил Запад в политический тупик

Путин 23 января посетил Иерусалим, где принял участие в форуме памяти жертв Холокоста, приуроченному к 75-летию освобождения Освенцима. По мнению Сатановского, одним из главных высказываний президента России в ходе израильского визита стало предложение о проведении саммита государств-победителей Второй мировой войны. Данная инициатива де-факто поставила Запад в тупик, считает эксперт."В Иерусалиме Путин предложил саммит стран-победительниц. Насколько можно понять, эта инициатива была встречена очень серьезно. Потому что кем надо быть, чтобы, если ты воевал против нацистов и их союзников – для тех же американцев основная война была на Тихом океане против японцев – кем надо быть, чтобы сказать: нет, меня это не интересует?" – сказал Сатановский.По словам эксперта, Вторая мировая война очень серьезно изменила все ведущие государства мира, особенно на Западе. Так, в США, где по-прежнему очень сильно объединение ветеранов той войны, произошли тектонические сдвиги в обществе, ставшие основой для перелома нацизма, сегрегации и прочих проявлений неравенства – политолог считает, что это вряд ли случилось бы без войны и победы в ней.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Также Сатановский напомнил, что России предстоит большое количество событий и мероприятий, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных вопросов он считает состав гостей Парада Победы в Москве 9 мая – посещение российской столицы станет своеобразным индикатором для каждого из приглашенных лидеров других государств."Кто себя идентифицирует с Победой – тот приедет", - заявил Сатановский в эфире "Вести FM".Ранее политолог раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в форуме о Холокосте под предлогом, который показался Сатановскому глупым. По мнению эксперта, попытка четырех русофобских стран "изолировать" РФ в Иерусалиме не отменила того, что Владимир Путин был на форуме "человеком номер один".Григорий Егоро