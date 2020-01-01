Четвертый Святочный бал собрал в Луганске более 250 участников со всей Республики (ФОТО)

Четвертый республиканский Святочный бал собрал в Луганске более 250 жителей Республики. Об этом из Луганского Дворца культуры имени Ленина, где состоялся бал, передает корреспондент ЛИЦ.Бал в классических русских традициях организаторы посвятили Дню Святой Татьяны – покровительнице русского студенчества, в день почитания которой и прошло светское мероприятие.Организаторами бала традиционно выступила общественная организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) при поддержке Министерства внутренних дел, Министерства культуры, спорта и молодежи, а также Министерства образования и науки ЛНР.В мероприятии приняли участие кадеты, студенты и учащиеся из ряда городов и районов ЛНР. Председатель ПАД Алексей Селиванов рассказал, что на бал мог попасть любой желающий при условии соблюдения бального дресс-кода: бальное или вечернее платье для дам, костюм с галстуком-бабочкой и белыми перчатками для кавалеров.Несмотря на то, что участники мероприятия, как всегда, разделились на любителей танцев и любителей посмотреть на танцующих, ДК на несколько часов превратился в настоящий дворец с атмосферой настоящего балла.После первого танца – традиционного полонеза – участников вечера поприветствовал советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания Сергей Юрченко."Это очень хорошее, очень зрелищное мероприятие, и очень важно, что в ЛНР бальная культура набирает обороты. Я неоднократно принимал участие в таких мероприятиях и вижу, что с каждым разом в них принимают все больше участников, а сами балы проходят с каждым разом ярче и качественнее. Я сегодня предложил организаторам проводить не только кадетские балы, но и офицерские – у нас воюющая Республика, у нас много достойных офицеров, которые, я думаю, с удовольствием примут участие со своими дамами", - сказал Юрченко.Он также поздравил всех студентов и всех Татьян с Днем почитания Святой Татьяны, покровительницей студенчества."Зимний Святочный бал в Луганской Народной Республике проходит уже в четвертый раз. Мы сегодня танцуем под прекрасное сопровождение духового оркестра Министерства внутренних дел ЛНР. Дамы и кавалеры танцуют сегодня спокойно благодаря тому, что на передовых рубежах стоят защитники Республики, низкий им поклон", - отметил Селиванов."В полонезе, открывавшем бал, участвовали 260 человек, еще примерно столько же стояли вокруг. Это учащиеся, студенты и кадеты, Луганска. Алчевска, Брянки, Краснодона, Молодогвардейска, Лутугино и других населенных пунктов нашей Республики, многие из них уже не первый раз принимают участие в наших балах", - сообщил руководитель ПАД.Он отметил, что организаторы ставили перед собой задачу "преобразить окружающую действительность, сделать молодежь Республики красивей".Молодежь танцевала вальсы, польки, мазурки, участвовала в веселых танцевальных играх-котильонах, в фойе зала работала стилизованная фотозона. Впервые в мероприятии приняли участие представители коллектива инклюзивного танца.Начальник оркестра МВД ЛНР капитан полиции Алексей Кирсанов рассказал, что ансамбль специально для мероприятия каждый раз учит новые произведения русских и зарубежных композиторов. Неизменным хитом каждого бала, по его словам, является марш "Прощание славянки" русского и советского военного композитора Василия Агапкина."Мы подготовили около восьми танцев, в основном это вальсы и вальсовые котильоны, также мы выучили новый танец "Московский менуэт" – это современная фантазия на тему танцев XVIII века, помимо этого мы разучили новые польки. Польки вообще в Луганске очень любят, поэтому полек у нас сегодня было много. Многие очень прибавили в танце, у нас есть уже корифеи, многие ребята также начали шить себе костюмы специально для бала. Поскольку это уже четвертый зимний бал, то можно сказать, что бальная традиция в Луганске уже сложилась", - рассказала хореограф и идеолог бала Елизавета.Подводя итоги мероприятия, Селиванов почеркнул, что бальная культура в Луганске завершила этап становления и вступила в этап развития."Лично для меня критерий успешности бала – это наполненный зал и это довольные участники. Именно так сегодня произошло. Мы станцевали запланированные танцы, закончили мы на замечательной и позитивной ноте, довольные участники со значками бала и памятными открытками разъезжаются по своим регионам, и мы уже точно уверены, что они приедут к нам в следующий раз", - подчеркнул он.Напомним, первый Святочный бал, организованный Министерством внутренних дел ЛНР, детско-юношеской организацией "Молодая гвардия" и молодежной общественной организацией (МОО) "Молодежь за мир" общественного движения "Мир Луганщине", состоялся в столице Луганской Народной Республики 21 января 2017 года.25 января — Луганск