В«Когда сойдутся 5 двоекВ»: Ванга предрекла две роковые даты 2020 года

В конце января многие СМИ традиционно будут вспоминать знаменитую болгарскую прорицательницу Вангу и все ее предсказания. Она родилась 109 лет назад 31 января, а в 1996 году ее не стало. Несмотря на это, снова и снова появляются ее новые прогнозы, в том числе на 2020 год. Так на Первом канале в конце прошлого года в эфир вышлапередача «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, в которой говорили о прогнозах на 2020 год. Темой этого выпуска стала на этот раз «Тайна пяти двоек: рассекречены новые записи Ванги». В гостях у телеведущего побывали тогда несколько специалистов, а также родственники всемирно известной провидицы ХХ столетия — бабы Ванги, которая еще при жизни доказала, что ее прогнозы являются практически самыми точными.В студию, в частности, пришел, Сергей Косторной. У него, по его собственным словам, сохранились некоторые аудио- и видеозаписи, которые он до сих пор держит в тайне. И с содержимым этих записей, как утверждает кум Ванги (так его представили аудитории телепередачи), еще никто до прихода в студию Косторного ознакомлен не был. Тем не менее, в ходе эфира родственник прорицательницы приоткрыл завесу тайны над некоторыми из прогнозов бабы Ванги, касающихся непосредственно 2020 года.Так, Сергей рассказал, что в свое время Ванга обращала (посредством этих записей) пристальное внимание своих почитателей и простых людей на две поворотные даты 2020 года, акцентируя их внимание на те дни, когда сойдутся вместе целых пять двоек — этих дней в текущем году будет два: 22 февраля (22.2.2020 г.) и 22 декабря (22.12.2020 г.). «Самый опасный день для всего мира — день, когда в одном месте соберутся пять двоек», — передает слова ясновидящей Сергей Косторной. При этом, его слова (как, впрочем, и слова других гостей студии) проверялись на детекторе лжи и были зафиксированы. Поэтому «театральной постановки», как это порой бывает на некоторых других каналах, тут и не предвиделось — люди говорили только то, что передавала им на старости лет прорицательница.О не менее ценных предсказаниях бабы Ванги поведал в эфире передачи «На самом деле» и ее племянник Огнян Стоянов, которого она в свое время крестила. Он рассказал, как, находясь в трансе, его крестная озвучила предсказание о второй возможной «темной» дате (22.2.2020 г.), утверждая, что в этот день на землю «упадет тень». И если люди до этого дня не одумаются, то их может постигнуть страшное наказание. Сам племянник, Огнян Стоянов, считает, что такое предсказание может оказаться прогнозом солнечного затмения.Но одно из таких природных явлений произойдет над Землей 21 июня, а второе — 14 декабря текущего года. Правда, в видениях Ванги, судя по словам Стоянова, речь идет о некоей «тени». То есть ее пророчество можно истолковать иносказательно, но как? Вскоре выяснилось: именно в эту ночь, с 21 на 22 декабря (погрешность в несколько часов не в счет) состоится парад двух планет — тесное соединение Юпитера и Сатурна.Эти две планеты расположатся достаточно близко друг к другу на небосводе, их будут разделять всего 5 угловых минут (из-за близости они даже покажутся двойной планетой). Наблюдать это можно сразу после заката в западной части неба с 21 на 22 декабря. Причем, это явление будет совпадать с пиком активности метеорного потока Урсиды (от 5 до 10 метеоров в час). Метеоры будут вылетать из созвездия Малой Медведицы.Но опасность, которая грозит населению планеты, состоит в том, что Юпитер и Сатурн — самые крупные и сверхтяжелые планеты Солнечной системы. И размер каждой из них в разы превосходит размеры любой из других «наших» планет. Так, масса Юпитера, к примеру, более чем в 300 раз (!) превышает массу Земли, которая, к слову, является не самой маленькой планетой в системе. И произойти при таком «параде» супергигантов может все что угодно: от мощнейших землетрясений и тотальных извержений вулканов до гигантских цунами, способных буквально все снести с лица земли.Но кроме космических опасностей человечеству могут грозить еще и бактериологические. Так, еще один приближенный к бабе Ванге человек (ее переводчик Стоян Петров) поведал о том, что прорицательница предсказывала некую «старую болезнь», которая может внезапно вернуться на Землю. Что это может быть: испанка, чума, сибирская язва или что-то подобное? А ведь специалисты-экологи отмечают катастрофическое таяние льдов в вечной мерзлоте. И именно в этих широтах у нас находится большинство могильников с бациллами этих чудовищно страшных болезней, выкашивавших в определенные временные отрезки истории десятки миллионов человеческих жизней!Впрочем, предположить можно все что угодно: даже глобальную войну с применением ядерного оружия. Недаром ведь пару дней назад в Вашингтоне перевели символические стрелки так называемых часов Судного дня вперед на 20 секунд. И теперь до конца света («ядерной полуночи») осталось всего 100 секунд. Об этом, в частности, говорится в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков».Только вот не совсем понятно, для чего американцы регулярно переводят эти стрелки вперед, если сами и являются настоящей угрозой для человечества? Но главное — как Ванга предсказала такое обострение ситуации еще десятки лет назад. Впрочем, можно не сомневаться — в скором будущем мы еще и не такое узнаем.Виталий Карюко