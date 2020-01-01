Помощь из Америки

Документальный фильм «Война в Донбассе. Дневник», снятый еще в 2015 году Сергеем Головченко и Максимом Рыбаковым, интересен тем, что подсвечивает некоторые события 2014 года, о которых многие предпочитают молчать. В частности, документалисты довольно интересно рассказывают о том, какое участие в конфликте на Юго-Востоке Украины принимали американцы.Американский сахар и соль в упаковках с надписью «Made in USA» из сухпайков украинских военных – все это и многое другое, по мнению авторов фильма, свидетельствует о том, что американцы в той или иной мере принимали участие в конфликте на Донбассе, при этом не забывая заявлять о том, что агрессором в данной ситуации выступает именно Россия. Особо показательно выглядят интервью украинских военнопленных, бойцов ВСУ, которые поясняли, почему украинские военные так ожесточенно сражались за контроль над аэропортами – луганским и донецким.«Эти пленные мне говорили, что они держатся за аэропорты - луганский и донецкий - потому что они ждут "Геркулесы". Американские "Геркулесы" должны прилететь, высадится пятитысячный десант 108-й воздушно-десантной дивизии США», - вспоминает в своем фильме Сергей Головченко.Удивительно то, что за последние десять лет американцам удалось провернуть подобное дважды. В 2008 году они смогли убедить Грузию в том, что после нападения на Южную Осетию американцы тут же вступят в конфликт, чтобы пресечь любые инициативы со стороны России. А уже в 2014 году наивные украинцы ожесточенно сражались за ненужные им постройки, ожидая, что вот-вот с неба на их головы свалится целая дивизия американских десантников. В обоих описанных выше эпизодах чудес не произошло. Грузины поспешно драпали до Тбилиси, а украинские политики по сей день не спешат рассказывать о реальных потерях ВСУ, понесенных при затянувшейся «битве» за донецкий аэропорт.В 2014 году, находясь на территории Луганской народной республики, я осматривал позиции ВСУ в районе Изварино, которые буквально несколько часов назад покинули украинские военные. Никто и не стремился скрыть тот факт, что американцы довольно активно занимались снабжением подразделений ВСУ. Сухпайки, упаковки от боевых транквилизаторов в очень большом количестве, книги по саентологии – все это я трогал своими руками и готов подтвердить, что все сказанное документалистами, снявшими данный фильм – чистая правда.Нет, американцы не участвовали в боестолкновениях, по крайней мере, я не смог найти тому сколь-нибудь весомое подтверждение, но то, что они активно участвовали как в снабжении, так и в обучении украинских военных – это факт. Армия Украины образца весны 2014 года представляла собой весьма печальное зрелище. Разнородное обмундирование, полное отсутствие боевого опыта, непонимание тех задач, которые ставили перед военными политики – все это сразу бросалось в глаза любому, кто оказывался в те времена в зоне соприкосновения двух сил – солдат ВСУ и ополченцев, которые, к слову, так же еще не были организованны.Но если ополченцы получали свои навыки непосредственно на передовой, учась, к сожалению, исключительно на своих ошибках, то с украинскими вояками работали западные специалисты, которые учили их тем азам ведения войны, о которых уже давным-давно забыли офицеры ВСУ. Уже к лету 2014 года действия украинских военных стали более осмысленными, на позициях ВСУ появились специалисты, владеющие навыками стрельбы из высокоточного снайперского оружия, а в тыл к ополченцам начали проникать довольно неплохо подготовленные диверсанты и корректировщики огня. Но несмотря на это, украинских военных с завидной регулярностью продолжали гнать на убой, так как западным "партнерам" была нужна красочная картина «российской агрессии», приправленная историями о гибели сотен и сотен украинских патриотов.Сегодня не принято говорить о том, что Америка участвовала в эскалации данного конфликта. В тренде – истории о российских диверсантах, боевых бурятах, дивизионах РСЗО, обстреливающих позиции ВСУ непосредственно с территории России, и российских «отпускниках», которые громили украинские подразделения под видом плохо организованных и посредственно вооруженных ополченцев. Данным историям принято верить, потому что Америка, оплот мировой демократии, не может себе позволить вмешиваться во внутренние дела независимого государства, в отличие от России, которая, «заболев имперскими амбициями», пытается расширить свои границы за счет территорий соседей. Но по факту все выглядело совсем иначе.Наверное, сегодня нужно все громче и громче говорить о том, что ответственность за десятки тысяч погибших на Донбассе лежит в том числе и на США, активно снабжающих украинскую армию и обучавших солдат ВСУ, пытавшихся зачистить территории двух регионов от «пророссийски настроенных элементов». Нужно вспомнить и о так называемых «территориальных батальонах самообороны», тербатах, скопищах откровенных нацистов, которые выходили на позиции в большинстве своем с натовским оружием, не стесняясь при этом демонстрировать экипировку, полученную от «союзников», которые в настоящее время всячески открещиваются от любых контактов с украинскими радикалами. Не лишним будет также придать огласке информацию о «сотрудниках миссии ОБСЕ», после отбытия которых с позиций ополчения эти позиции сразу накрывала артиллерия ВСУ. Да, да, речь идет о банальных наводчиках, которые, прикрывшись мандатами представителей международной миссии, помогали карателям уничтожать защитников Донбасса. В общем, нам есть, о чем рассказать, осталось только убедить столь противоречивое мировое сообщество в том, что нас нужно слушать.Кстати, еще пару слов об американской помощи. Попадая в еще неостывшие окопы, я, помимо упаковок от сухпайков и коробок от боевых транквилизаторов, находил также и презервативы. На них красовалась надпись, разумеется, на английском языке: «Не для продажи, гуманитарная помощь». Я тогда еще задумался. Зачем на позициях бойцам, исключительно мужскому сообществу, презервативы? Видимо, уже тогда украинцев начинали приучать к прогрессивным западным ценностям…Алексей Зотье