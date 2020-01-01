Гаджеты с выходом в Сеть отныне под запретом в передовых частях ВСУ

Личному составу подразделений ВСУ в зоне Операции объединённых сил запретят мобильные устройства с выходом в Интернет.Генерал-лейтенант ВСУ Владимир Кравченко, командующий Операцией объединённых сил на Донбассе, отдал приказ командирам бригад украинских Вооружённых сил изъять у личного состава подразделений мобильные устройства с выходом в Сеть. Информацию об этом передает корреспондент ПИКiNFORM со ссылкой на источники.По сведениям оборонного ведомства ЛНР, причиной таких ограничительных мер в зоне ООС стали публикации украинскими военнослужащими информации о дорожно-транспортных происшествиях, фигурантами которых являются украинские силовики. В случае неисполнения приказа командующего ООС, последний намерен лишать подчинённых денежных премий.Также из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, командование ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» приказало командирам подчинённых подразделений и воинских частей, а также начальнику Луганского отдела Военной службы правопорядка (ВСП) Украины не использовать военные транспортные средства в тёмный период суток.Напомним, что текущий год для ОТГ «Север» начался с резонансного дорожно-транспортного происшествия и небоевых потерь. В населённом пункте Золотое-4 сотрудники Нацполиции обнаружили военный автомобиль, который занимали нетрезвые военнослужащие из 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Когда полицейские потребовали от них предъявить документы, водитель с пассажирами ГАЗ-66 предприняли попытку скрыться.Во время погони военный автомобиль заехал на заминированную территорию и подорвался на собственных минах, итогом чего стала гибель троих и ранение одного военнослужащего. Чтобы не портить статистику, командир соединения доложил руководству лишь об одной смерти. Аналогичный подрыв на украинских минах автомобиля ВСУ произошёл под городом Счастье 13 января. Итогом происшествия стала гибель двоих военнослужащих и ранение ещё четырёх.