Пьяный ротный ВСУ избил комбата за оскорбления и дезертировал – Народная милиция

Пьяный командир роты ВСУ дезертировал из части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") после избиения командира батальона за оскорбления в свой адрес. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"25 января во время распития спиртных напитков между офицерами 11-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ произошел конфликт. По словам очевидцев, командир роты капитан Самойленко избил командира батальона за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении", – отметил он.

"На сегодняшний день военнослужащий так и не вышел на службу, расследование по данному факту не проводится, доклад в вышестоящий штаб не поступал", – добавил Филипоненко.

Офицер пресс-службы уточнил, что "за прошедшую неделю это уже третий факт самовольного оставления части военнослужащими данного соединения".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 января — Луганск