ВСУ усилили проверки в частях из-за неуставных отношений и коррупции – Народная милиция

Командование ВСУ увеличило количество проверок частей и подразделений различными комиссиями из-за роста числа неуставных взаимоотношений, повальной коррупции и многочисленных случаев хищений военного имущества в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В связи со снижением уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, ростом числа неуставных взаимоотношений, повальной коррупцией, многочисленными случаями хищений военного имущества в зоне "ООС" отмечено увеличение количества проверок комиссиями вышестоящих штабов, что, естественно, лишь затрудняет процесс боевой подготовки и выполнения задач частей и подразделений ВСУ", – отметил он.

"Так, на этой неделе в подразделениях 46-й бригады ВСУ работала комиссия главной инспекции министерства обороны Украины, которую затем сменила комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", – уточнил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "неделю назад подобный график работы этих комиссий наблюдался в 59-й бригаде ВСУ".

"Работа еще одной комиссии – группы военно-гражданского сотрудничества штаба "ООС", отмечалась 23 января в 93-й отдельной механизированной бригаде (омбр), с 19 по 22 января в – 58-й отдельной мотопехотной бригаде (омпбр), 17 января – в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (одшбр) и 10 января – в подразделениях 59-й омпбр", – рассказал он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 января — Луганск