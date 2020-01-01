ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ у Попасной и Троицкого – Народная милиция

Киевские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах Попасной и Троицкого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Невзирая на повышенное внимание со стороны СММ ОБСЕ к мониторингу запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование так называемой "операции объединенных сил" приняло решение о работе средств РЭБ", – отметил он.

Филипоненко уточнил, что оборонным ведомством Республики "отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 72-й и 59-й бригад ВСУ".

"Наблюдатели ОБСЕ заявляют в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих беспилотных летательных аппаратов над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Попасная и Троицкое", – проинформировал офицер пресс-службы.

Ранее он сообщал, что киевские силовики с помощью средств РЭБ препятствовали работе БПЛА СММ ОБСЕ в районе Золотого с целью скрыть размещение техники.

Филипоненко также отмечал, что ВСУ с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА СММ ОБСЕ, чтобы скрыть крупнокалиберную артиллерию, размещенную в нарушение Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 января — Луганск