Боец ВСУ подорвался на украинской мине у Катериновки – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ получил тяжелую травму в результате подрыва на украинской мине при выполнении инженерных работ в районе села Катериновка Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки, по данным нашего источника, при выполнении инженерных работ в районе населенного пункта Катериновка подорвался на собственной мине военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего получил минно-взрывную травму и в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк", – сказал он.

"Данную небоевую потерю командование бригады представило в вышестоящий штаб как полученную в результате обстрела", – добавил Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий сообщал, что группа военнослужащих ВСУ подорвалась на украинском минном поле в ходе наспех организованной вылазки с целью продвинуться в "серой зоне" в районе Золотого, в результате чего один боец погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Филипоненко информировал, что американские инструкторы обучают минно-взрывному делу военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а группа инструкторов из Польши и Литвы прибыла в село Катериновка Попаснянского района для обучения военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 января — Луганск