НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Министр войны, британская свинья для Киева и несуразный день

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной. Боевики вооружённых формирований Украины осуществили два обстрела нашей территории, применив 82-мм миномёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 230 раз; девять защитников Республики погибли, четверо получили ранения. Среди мирного населения ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения и разрушения получили одиннадцать жилых домовладений.БЕЗ ИЛЛЮЗИЙМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк на этой неделе заявил о том, что выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения. Более того, по его мнению, такой вариант урегулирования не только является ошибочным, но и якобы даже противоречит самой сути Минских соглашений. При этом он отметил, что разведение сил приведет к замораживанию конфликта, а это неприемлемо для Украины.Возникает логичный вопрос: если министр оборонного ведомства в открытую заявляет, что он против по сути мирного урегулирования конфликта, то как можно ждать от ВФУ окончания обстрелов Донбасса и прекращения попыток реализовать силовые сценарии?В принципе, на этот, казалось бы, риторический вопрос ответил заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Кривонос, который заявил о том, что в СНБО не исключают силового сценария для Донбасса. По его словам, Донбасс могут попытаться забрать силой, и огонь возобновят, если примут нужное политическое решение. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько велика вероятность такого развития событий, Кривонос отметил, что это зависит от действий поддерживающих Киев стран. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и "хорватского сценария".Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что не стоит питать иллюзий по поводу Зеленского и его команды. "ПреЗЕдент мира" оказался таким же, как и его предшественник, и будет делать все, что скажут его американские хозяева.СВИНЬЯ С ОСАДОЧКОМВ начале этой недели стало известно о разработанном сотрудниками британских правоохранительных органов руководстве по противодействию терроризму и экстремизму, в котором в числе прочих были представлены образцы используемой радикалами символики. Каково же было удивление в "незалежной", когда в списке оказались украинский герб и символика националистических батальонов.Лондон всегда считался союзником Киева в борьбе с так называемой российской агрессией, а тут такую свинью подложили. Посольство Украины в Лондоне сразу потребовало от национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить из пособия по борьбе с экстремизмом изображение "тризуба", поскольку он является гербом страны, а также принести Киеву свои извинения. Ответ представителя NCTPN еще больше усугубил ситуацию и поверг в шок украинских дипломатов. По его словам, национальное антитеррористическое управление Великобритании не может уточнять или комментировать информацию о том, какие именно символы включены в пособие ведомства по борьбе с экстремизмом. Оно было выпущено для того, чтобы помочь полиции и другим стражам порядка идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе.Через несколько дней британские борцы с терроризмом все же исключили "тризуб" из списка подозрительных символов, чтобы "не обижать украинских коллег", но осадочек, как говорится, остался.НЕСУРАЗНЫЙ ДЕНЬ22 января Украина попыталась пафосно отпраздновать День соборности.Более глупого и несуразного праздника в нынешней ситуации на Украине сложно представить. Даже сейчас историки "незалежной" признают, что украинские земли входили в состав разных стран - Польши, России, Румынии, Австро-Венгрии. Объединить государство пытались выдающиеся украинские гетманы от Богдана Хмельницкого до Петра Орлика, но получилось это только в 1919 году, когда "Акт воссоединения" Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) собрал все эти территории в единое украинское государство. И возможно это стало благодаря Владимиру Ильичу, памятники которому в рамках декоммунизации снесли по всей Украине. Территориальная консолидация и объединение так называемой украинской нации - тоже его рук дело. По большому счету, спустя 100 лет мы пожинаем плоды той исторической глупости, которую совершил вождь пролетариата. Но данный факт не смущает нынешних "патриотов".Сам термин "соборность" означает в русской религиозной философии свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и любви. Соборность - это сила, величие и единство во множестве и разнообразии.О какой соборности на Украине может идти речь, когда внутренние противоречия раздирали ее с самого момента образования? После событий в Крыму, Одессе и Донбассе термин "соборность" к Украине вообще не применим! Не стоит забывать и раскол церкви, так настойчиво продвигавшийся Порошенко и Турчиновым. Так где та гармония и уважительное отношение, которые декларируется? Конечно можно до бесконечности еще перечислять доводы о том, что данный праздник не имеет никакой смысловой нагрузки, но "свидомые" все ровно не поймут, а приспособленцы не поддержат.Самое трагическое во всем этом то, что на оккупированной части Народных Республик заставляют отмечать этот так называемый праздник. Больно смотреть, когда в Станице Луганской нагоняют на акцию детей, которые еще помнят авиаудар по населенному пункту, где были убиты их односельчане, среди которых был ребенок. Теперь они вынуждены возлагать цветы погибшим ублюдкам и уродам, которые под предлогом "российской агрессии" пришли их убивать на их же землю.ЧТОБЫ ПОМНИЛИНа этой неделе в Народных Республиках прошли памятные траурные мероприятия, посвященные трагическим событиям 2015 года.Память человека устроена таким образом, чтобы стирать воспоминания об ужасных событиях и забывать все плохое. То, что произошло в январе 2015, забыть невозможно. Тогда вооруженными формированиями Украины было произведено около тысячи обстрелов территории ЛНР, были разрушены более ста жилых домов наших граждан, были разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, пожарные части, трансформаторные и газораспределительные станции - и это далеко не полный список целей, по которым били украинские войска. Из-за обстрелов погибло и было ранено большое количество мирного населения, среди них были ни в чем не повинные дети. При обстрелах украинские каратели применяли весь спектр как реактивной, так и ствольной артиллерии. Использовали "Грады", "Ураганы", "Смерчи", применяя кассетные боеприпасы.Не останавливало Украину даже то, что подобного рода действия расцениваются как геноцид и целенаправленное уничтожение мирного населения. Попирались нормы международного гуманитарного права, Женевская конвенция, Европейская конвенция по правам человека. Но, к сожалению, мировое сообщество было слепо. Даже ООН, в уставе которой написано пресекать такие действия, не предприняла попытку остановить Порошенко и его соратников.Теперь, спустя пять лет, Украина словно позабыла о своих страшных преступлениях и выдвигает ряд претензий Республикам Донбасса. Но мы не забыли! За все содеянное придется отвечать, ведь такие преступления не имеют сроков давности!26 января — Луганск