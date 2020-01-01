От БПЛА к крылатым ракетам: военное сотрудничество Украины и Турции набирает обороты
оружие, способное поражать бронетехнику, фортификационные и инженерные, а также морские цели». Одним словом, чуть ли не Москву бомбить... Между прочим, в турецкой прессе в то время высказывались серьезные опасения относительно того, как на подобные гешефты «отреагирует Путин» и не выйдут ли они боком в турецко-российских отношениях. Переживали там, судя по всему, зря.
Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.
Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину.
Александр Харалужный
Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.
Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину.
Александр Харалужный
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