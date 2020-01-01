От БПЛА к крылатым ракетам: военное сотрудничество Украины и Турции набирает обороты

оружие, способное поражать бронетехнику, фортификационные и инженерные, а также морские цели». Одним словом, чуть ли не Москву бомбить... Между прочим, в турецкой прессе в то время высказывались серьезные опасения относительно того, как на подобные гешефты «отреагирует Путин» и не выйдут ли они боком в турецко-российских отношениях. Переживали там, судя по всему, зря.



Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.



Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину.

Александр Харалужный