Паспорта РФ открывают жителям ЛНР и ДНР дорогу в большой мир – лидер профсоюза

Получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке дает жителям ЛНР и ДНР возможность путешествовать, тем самым открывая им дорогу в большой мир. Об этом ЛИЦ заявил председатель профсоюза работников торговли, общественного питания и быта ЛНР Анатолий Соболев."Получив паспорт Российской Федерации, я почувствовал себя не только гражданином России, но и защищенным человеком. На Украине нас считают террористами и сепаратистами. А дружественная нам страна протянула руку помощи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Благодаря указу президента РФ Владимира Путина, позволяющему нам получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, мы почувствовали себя защищенными как в гуманитарном, так и в правовом поле", –отметил он.Соболев добавил, что вместе с паспортом гражданина Российской Федерации он получил и загранпаспорт."Теперь я могу спокойно передвигаться не только по территории СНГ, но и выезжать в любую страну мира. И уже в ноябре 2019 года, используя загранпаспорт Российской Федерации, я принял участие в XIII конгрессе Всемирной федерации профсоюзов, членом ЦК которой являюсь", – рассказал лидер отраслевого профсоюза."Кроме того, коллеги из этой организации пригласили меня на празднование 75-летия Всемирной федерации профсоюзов, которое будет отмечаться осенью этого года в Греции. Коллеги окажут содействие в оформлении евровизы, так как это Шенгенская зона. Таким образом, российский паспорт открыл мне, как и многим другим жителям Донбасса, дорогу в большой мир", – отметил он.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.26 января — Луганск