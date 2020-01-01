Абсурдные новости. 25 января 2020 года

Доброе утро, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. В Красноярске сотрудники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии накрыли порностудию с несовершеннолетними актрисами. Как сообщает краевое ГУ МВД, «установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние», а также «задержаны подозреваемые в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов». Удивительно, но один из задержанных – известный в крае борец за нравственность, общественный деятель и специалист по реабилитации и социальной адаптации. Созданная и возглавляемая им организация работает по всей стране — филиалы от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы и от Норильска до Кызыла и Забайкальска. Сфера приложения сил — в основном, наркоманы и алкоголики, с недавних пор и несовершеннолетние. Вот тут-то и нашла коса на камень! Общественника обвиняют в половой связи с несовершеннолетней, его подельника – в использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Обоих «взяли с поличным» — «в обнаженном виде и с девушками». Сука, ну вот как такое вообще возможно? Разве это похоже на социальную адаптацию? Вот кому вообще можно после подобного верить? Ему гранты государственные, субсидии региональные, грамоты и медали, а он детей в порнографии снимал. Вот как таких вообще земля носит?Второе место. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала во "ВКонтакте". Парламентарий призналась, что хочет стать российским послом на Украине, и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. Она выразила уверенность, что украинский лидер хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать "наглого и вечно пьяного" Порошенко и разогнать "орды" нацистов. Поклонская предположила, что ему "просто не дают" решить эти задачи. Тот самый неловкий случай, когда российский политик пытается трудоустроиться посредством общения с украинским президентом в социальных сетях. Дикость какая-то. Нет, если Поклонская решила вдруг стать дипломатом, то ей нужно писать теплые посты в адрес Сергея Лаврова, а не в адрес Владимира Зеленского. Может быть, что-то из этого и получится. Хотя, а с чего она взяла, что потянет столь непростую работу? Депутат-то из нее не особо эффективный…Третье место. Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале. По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах. Вот читаю данное сообщение и никаких эмоций. Ушел Сурков, пришел Сурков, что изменится? В стране, где вся власть сосредоточена в руках одного человека, функционеры особой роли не играют. Это факт. Но вот в чем вопрос. А как сменился курс на украинском направлении? Вроде все те же Минские соглашения, та же неопределенность с дальнейшей судьбой непризнанных республик. О чем говорит Сурков? Может кто-нибудь в курсе?Накал страстей вокруг «телеведущей» Алены Водонаевой, которая усмотрела ошибку в решении президента выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка, все никак не утихнет. Напомню, она имела смелость предположить, что по факту реализации данной программы всякое «быдло» будет рожать детей исключительно для заработка. Волна возмущения накрыла Алену Водонаеву с головой, по ней прошлись все, даже спикер ГД РФ Володин. Но Алена продолжает стоять на своем и сообщает о том, что точку зрения по данному вопросу менять не планирует. "Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово "быдло", именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет", — новый поток откровений от Водонаевой. Вот не пойму того внимания, которое уделяют СМИ этой гражданке с пониженной социальной ответственностью. Алена просто предположила, что в России появятся женщины, которые будут зарабатывать себе капитал одним местом. Слушайте, а она забыла, благодаря чему стала известной и востребованной? Ни этим ли самым местом она пробивала себе дорогу в жизнь? Да, правильно говорят в народе - в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать. До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье