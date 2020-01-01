ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 400 жителей Красного Луча (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ мультфильма "Три богатыря и Наследница престола" для 400 жителей Красного Луча. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В кинотеатре "Россия" собрались на просмотр мультфильма 400 взрослых и маленьких жителей Красного Луча", – говорится в сообщении.Перед началом показа активисты "Мира Луганщине" провели чаепитие со сладостями, а заместитель руководителя исполнительного комитета Краснолучского теротделения движения Игорь Шахов рассказал о проекте и пожелал юным зрителям и их родителям приятного просмотра."Проект "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" начал работу в декабре. В рамках этого проекта по выходным дням в разных городах Республики проходят бесплатные показы мультфильмов и фильмов. Сегодня этот проект стартует в Красном Луче сеансом просмотра мультфильма "Три богатыря и Наследница престола". Всем приятного просмотра", – отметил он.В рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.26 января — Луганск