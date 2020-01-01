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ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 400 жителей Красного Луча (ФОТО)

Sergey Сегодня, 16:4523Новости
ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 400 жителей Красного Луча (ФОТО)






ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 400 жителей Красного Луча (ФОТО)


ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для 400 жителей Красного Луча (ФОТО)










Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ мультфильма "Три богатыря и Наследница престола" для 400 жителей Красного Луча. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"В кинотеатре "Россия" собрались на просмотр мультфильма 400 взрослых и маленьких жителей Красного Луча", – говорится в сообщении.
Перед началом показа активисты "Мира Луганщине" провели чаепитие со сладостями, а заместитель руководителя исполнительного комитета Краснолучского теротделения движения Игорь Шахов рассказал о проекте и пожелал юным зрителям и их родителям приятного просмотра.
"Проект "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" начал работу в декабре. В рамках этого проекта по выходным дням в разных городах Республики проходят бесплатные показы мультфильмов и фильмов. Сегодня этот проект стартует в Красном Луче сеансом просмотра мультфильма "Три богатыря и Наследница престола". Всем приятного просмотра", – отметил он.
В рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино и Славяносербске.
26 января — Луганск

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