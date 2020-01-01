Синоптики прогнозируют 27 января в ЛНР от минус 8 до плюс 3 градусов

Температура воздуха в Республике 27 января будет колебаться от 8 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 января до 21.00 27 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 28 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью - от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. 29 января будет облачно с прояснениями; ночью слабый дождь с мокрым снегом, местами туман, на дорогах гололедица; днем дождь, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2, днем от нуля до 5 градусов выше нуля.

26 января — Луганск