Не ругайте Зе-аниста, он играет чем умеет

После очередного фиаско «небратана» (на этот раз на его «исторической родине»), только ленивый не ругает Зеленского. Ну а я обленился, потому кратко резюмирую для тех, кто еще питает иллюзии о «слуге народа» (одна интрига сохраняется – какого?)Ни одно предвыборное зе-обещание ("зе-манухис") не выполнено – ни мир, ни посадка коррупционеров, ни снижение тарифов, ни что-либо еще.Зе-команда «птенцов гнезда Сороса» продемонстрировала абсолютную недоговороспособность во внешней политике – к примеру, на словах признавая минские соглашения, пытается их ревизионировать, внутри страны и деклалируя, и делая все (то есть - не делая ничего по принятию согласованных с Донбассом законов и изменению Конституции), чтобы их не реализовать.Во внутренней, тем более, в экономической политике зе-соросята показывают «квартальный трэш»: в Верховной Раде ведут переписку с проститутками и обсуждают откаты, благодаря которым «можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит», на заседании кабмина и минфина договариваются как впарить «пустоголовому Вове картинку валютной пэрэмоги». Народу же, боясь проводить реальную перепись населения (двадцатилетнее требование ООН к Украине), "впаривают" откровенное фуфло - «тройной метод подсчета» (по количеству симкарт, обращений в госорганы и т.п.), что его осталось от «майданоморов» не 25-30 миллионов, а «целых» 37 (что в сравнении с 52 советскими уже «зрадопэрэмога» - так кто по факту украинцев «геноцидил»?)«Шут на царстве» не контролирует ни правительство, ни «свою» фракцию в Раде, ни «ручного» генпрокурора, ни министра МВД со штатными и внештатными «эскадронами» нацистов, ни министра обороны, отказывающегося отводить войска, ни армию, живущую «своей» жизнью и за счет этого живущую (в том числе торговлей оружием и «отмазов» от призыва), ни незаконные вооруженные формирования, отказывающиеся выходить из договорных «серых зон», то есть, НЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ НИЧЕГО и НИКОГО.«Трампампам» из новогоднего шоу «Квартала 95»Сам Зе все больше похож на «токсичного клоуна», с которым серьезные политики в одном ряду (тем более на одном концерте) не встанут. Для примера: как такого на 75 –летие Победы в Москву приглашать? Чтобы он туда приехал, желая «потрафить» своим избирателям – потомкам воинов-победителей, а потом «очканул», как в Иерусалиме, отказавшись участвовать, желая подлизаться (напрасно – для нациков он своим никогда не станет) под неонацистов – идейных и родных потомков проигравших гитлеровских коллаборантов? Вновь типа отдаст места украинской делегации ветеранам, а то о них ни в Израиле, ни в России некому позаботиться? Кстати, какие там украинские выплаты участникам ВОВ планируются к 75-летию Победы над предыдущими «евроинтеграторами»? Или того лучше - Зеля в Москве закончит речь «СУГСом», под который бандеровцы «холокостили» евреев и убивали из засад красноармейцев (на открытые столкновения «у хероев херойства» не хватало).Зе-банда открыто по дешевке торгует остатками Украины (под «зе-манухисы» про «инвестиции»): открыто идет финальная распродажа страны, включая ее землю и (уже все) государственные жизнеобеспечивающие монополии: вокзалы, аэропорты, железную дорогу, почту, путепроводы, атомные/гидро-электростанции и т.д. и т.п.Самый крупный источник дохода Зе-краины – «живой товар» (гастарбайтеры).Продолжение насильственной украинизации, кража у народа, предки которого более тысячи лет считали себя русами, русичами, русинами, малороссами – то есть, русскими людьми, его истории, подмена ее, как и его языка, выдуманными «литературной мовой» и Украиной-Русью (по захаровски: "Укрусью или Русукрой").Можно и дальше перечислять «зеленые пэрэмоги», но смысл какой? Зеленского поругать? За что? Как по мне – я им доволен, не зря за него голосовал и других призывал ради вот этого: «Значительная часть населения Украины в случае второго срока Парашенко будет убеждена, что это он плохой, а стоило его сменить на «хорошего» президента Зеленского/Тимошенко/Гриценко или т.п. – все бы «наладилось». Это якобы только сам Петя «поганый», «он предал Майдан», а сами идеи Евромайдана, тем более, украинства («антирусскости») – «гарни» (хорошие). Зато с Зе «замайданцы» быстрее разочаруются и в Евромайдане, и, чуть погодя, - во всей Нероссии, во всей идеологии майдаунизма/украинства. Процесс самоликвидации Антироссии – процесс объективный, от субъекта в роли западного смотрителя за Украиной малозависящий» (пост «3 за Зе» от апреля 2019 г.)Потому Зелю не ругать, а хвалить нужно - он делает так, как надо: «Жги, хохмик, дальше! Зеленая слава Украине, зеленым героям слава!»)))Константин Одессит