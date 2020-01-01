Глава ЛНР почтил память погибших от рук нацистов

Глава ЛНР Леонид Пасечник почтил память всех погибших от рук нацистов."Сегодня, в день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков, которым не может быть прощения. Миллионы людей стали жертвами жестокого и беспощадного фашизма. Мы скорбим по всем погибшим от рук нацистов", – написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter."К сожалению, Украина не учла ошибок прошлого, и война, которую она развязала на нашей земле, – это страшный планомерный акт истребления мирного населения Донбасса. В борьбе с украинскими нацистами мы стремимся к уничтожению неонацизма и предотвращению нового "Холокоста", – добавил глава ЛНР.Холокостом в широком смысле этого слова называют преследование и массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп, в узком - уничтожение евреев в нацистской Германии.Международный день памяти жертв Холокоста по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно 27 января. В этот день в 1945 году советскими войсками был освобожден находившийся на территории современной Польши нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).27 января — Луганск