Чеченцы настоятельно рекомендуют Макаревичу уехать из России



«Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось все это время жить в этой стране, в России. Неужели в нем столько времени копилась ненависть?

Вроде бы и творчество у него доброе, и оно искрится со сцены. Но в последнее время какие-то метаморфозы происходят с некоторыми представителями нашей эстрады, которых этот народ, народ «дебилов», сделал звездами», — отметил Умаров.



«Но если ему так легко, весело и комфортно жить в Соединенных Штатах, что мешает господину Макаревичу сбросить с себя этот тяжелый крест, который он несет, проживая в нашей стране? Насильно никто его на эту Голгофу не посылает. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране», — добавил чеченский министр.

Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, посоветовал Андрею Макаревичу, назвавшему россиян «злобными дебилами», уехать из России.Как информирует replyua.net со ссылкой на НСН, также чеченский министр считает, что такие заявления Макаревича можно списать на преклонный возраст музыканта.По его словам, с возрастом к Макаревичу «пришел некий бзик», и теперь «ему что-то где-то мерещится».