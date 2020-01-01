Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 27.01.2019
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 29,7 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7285 человек и 800 транспортных средств;
«Марьинка» — 5965 человек и 995 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5580 человек и 1160 транспортных средств;
«Гнутово» — 2400 человек и 600 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/75; «Новотроицкое» — 30/30; «Гнутово» — 20/10.
В КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:33 231
За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 29,7 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7285 человек и 800 транспортных средств;
«Марьинка» — 5965 человек и 995 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5580 человек и 1160 транспортных средств;
«Гнутово» — 2400 человек и 600 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8535 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/75; «Новотроицкое» — 30/30; «Гнутово» — 20/10.
В КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:33 231
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