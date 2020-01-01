Управления ПФ ЛНР в 1,4 раза уменьшили число нарушений при составлении документации

Территориальные управления Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в 1,4 раза уменьшили число нарушений при составлении документации. Об этом на заседании коллегии ПФ сообщила первый заместитель ведомства Татьяна Меженская.

"В 1,4 раза снизилось количество установленных нарушений при проведении контрольно-проверочных мероприятий. То есть от 5 542 за 2018 год до 3 976 в 2019 году", - сказала она.

"Конечно, это очень много. Почти 25% всех предоставляемых сведений, которые потом должны были бы использоваться для назначения или проведения перерасчета пенсии, они требуют корректировки. Но все равно прогресс есть в сторону уменьшения, а это говорит в первую очередь о вашей слаженной работе с предприятиями", - обратилась Меженская к представителям управлений.

Первый заместитель председателя ПФ ЛНР также призвала территориальные органы пенсионного ведомства усилить разъяснительную работу с предприятиями, учреждениями и организациями.

27 января — Луганск