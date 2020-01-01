Повышение пенсий говорит о стабилизации экономической и социальной ситуации в ЛНР - ПФ

Повышение пенсий говорит о стабилизации экономической и социальной ситуации в Республике. Об этом на заседании коллегии Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР заявила первый заместитель председателя ведомства Татьяна Меженская.

Она напомнила, что с января 2020 года согласно принятому Правительством Республики постановлению размер пенсионных выплат в ЛНР увеличился на 20%.

"При таких показателях невозможно не говорить о стабилизации как экономической, так и социальной сторон Республики", - заявила Меженская.

Она уточнила, что все граждане, которых коснулось повышение, уже получили выплаты за январь в новом размере.

Напомним, председатель ПФ ЛНР Татьяна Васильева отмечала, что размер минимальной пенсии в Республике с 1 января составляет 4,8 тыс. руб.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области.

Он также анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

27 января — Луганск