Обострение в Донбассе. Битва за серую зону

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях", - заявил он.



"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще? Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", – сказал тогда глава МИД Вадим Пристайко.

В тоже время, очевидно, что пока две армии будут стоять друг напротив друга взаимные обстрелы продолжаться.

Но еще в декабре на предложение России в Париже развести войска по всей линии фронта, Киев заявил, что "это нам не выгодно" (прямая цитата Авакова).

На днях отказ повторил и министр обороны Андрей Загороднюк.

Интересно его объяснение, почему это Украине не выгодно - потому что тогда конфликт заморозится. То есть, надо полагать "заморозка" конфликта - это когда стороны остаются на своих позициях, но стрельба (то есть реальная война) прекращается.

Почему же это плохо, с точки зрения министра обороны? Объяснение следующее.

"Нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", - сказал Загороднюк.

То есть, по логике представителей украинской власти (которую разделяет и "партия войны" еще со времен Порошенко), полное прекращение огня означало бы молчаливое согласие Украины на сохранение действующего статус-кво, чего в Киеве не хотят.

При этом, правда, непонятно как на действующее статус-кво влияют постоянные обстрелы, которые ничего по сути в ситуации на Донбассе не меняют - не меняется принципиально ни линия фронта, ни статус неподконтрольных территорий, ни характер их отношений с Россией и Украиной. Только люди продолжают гибнуть.

Безусловно, единственной прочной основой для прекращения огня могло бы стать политическое урегулирование конфликта на Донбассе согласно Минским соглашением (то есть его реинтеграция с особым статусом). Но на этом пути, как уже писалось выше, стоит сильное несовпадение позиций Украины с одной стороны, и России с представителями Республик с другой.

Поэтому, в политических переговорах тупик, а на фронте - новые потери.

И чем дольше продолжается война, тем больше вопросов к Зеленскому, который обещал ее остановить.

Александр Сибирцев, Виктория Венк

В тоже время, очевидно, что пока две армии будут стоять друг напротив друга взаимные обстрелы продолжаться.Но еще в декабре на предложение России в Париже развести войска по всей линии фронта, Киев заявил, что "это нам не выгодно" (прямая цитата Авакова).На днях отказ повторил и министр обороны Андрей Загороднюк.Интересно его объяснение, почему это Украине не выгодно - потому что тогда конфликт заморозится. То есть, надо полагать "заморозка" конфликта - это когда стороны остаются на своих позициях, но стрельба (то есть реальная война) прекращается.Почему же это плохо, с точки зрения министра обороны? Объяснение следующее.То есть, по логике представителей украинской власти (которую разделяет и "партия войны" еще со времен Порошенко), полное прекращение огня означало бы молчаливое согласие Украины на сохранение действующего статус-кво, чего в Киеве не хотят.При этом, правда, непонятно как на действующее статус-кво влияют постоянные обстрелы, которые ничего по сути в ситуации на Донбассе не меняют - не меняется принципиально ни линия фронта, ни статус неподконтрольных территорий, ни характер их отношений с Россией и Украиной. Только люди продолжают гибнуть.Безусловно, единственной прочной основой для прекращения огня могло бы стать политическое урегулирование конфликта на Донбассе согласно Минским соглашением (то есть его реинтеграция с особым статусом). Но на этом пути, как уже писалось выше, стоит сильное несовпадение позиций Украины с одной стороны, и России с представителями Республик с другой.Поэтому, в политических переговорах тупик, а на фронте - новые потери.И чем дольше продолжается война, тем больше вопросов к Зеленскому, который обещал ее остановить.Александр Сибирцев, Виктория Венк

В Донбассе продолжается военное обострение. На выходных штаб так называемой Операции объединенных сил заявил о новых обстрелах и погибших. А Донецк в пятницу жил под звуки интенсивной канонады. Накануне произошли столкновения на фронте - с ранеными и погибшими.Президент Владимир Зеленский в воскресенье выступил со специальным обращением.Украинское издание "Страна пишет, все это происходит на фоне истории с отставкой куратора украинского направления в Кремле Владислава Суркова с формулировкой "из-за изменения курса", что тут же породило слухи о скором компромиссе по Донбассу.Но пока это слухи. В реальности же идет обострение на фронте, а в переговорном процессе пока явный тупик.Киев в очередной раз отказался от разведения войск по всей линии фронта, а на политическом треке требует переписать Минские соглашения. Против чего выступают Кремль и представители донбасских республик.Как обострилась ситуация на ДонбассеСитуация начала накаляться 18 ноября. Тогда штаб "ООС" заявил о ранении сразу 10 украинских военных и гибели одного. Где это произошло - не сообщалось. Но говорилось, что вследствие обстрелов противника.Также появились сообщения об обострении в районе Золотого - одного из трех пунктов, где в прошлом году прошло разведений войск.Как сообщили представители ВСУ, с 18 по 20 января в районе Золотого (линия разграничения между Украиной и ЛНР - прим. ред.) началась массированная перестрелка, которая велась с обеих сторон. За эти дни погибли двое бойцов 72-й мехбригады.По информации от украинских журналистов в соцсетях, подразделения ВСУ начали движение в серую зону и были встречены огнем. Но смогли закрепиться но новых позициях.Официально, впрочем, эту информацию ни одна из сторон не подтверждает.Вчера их только в Донецкой области было 150, хотя днем ранее - 130. Эпицентр столкновений - северо-запад Донецка, то есть приблизительно район аэропорта.О боях в районе аэропорта 24 января сообщили представители Народной милиции ДНР. А жители Донецка рассказали о том, что такой канонады, как в тот день, не слышали уже давно.Накануне обстрелам подвергся и поселок Старомихайловка в окрестностях Донецка, повреждения получили несколько домов.Украина же в заявлении штаба ООС серьезных боев в пятницу не зафиксировала и канонаду в Донецке не прокомментировала."Страна" пишет, на Украине с одной стороны еще 20 января признали серьезность обострения на фронте.