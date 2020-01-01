Пенсионный фонд ЛНР в 2019 году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР в прошлом году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики. Об этом на заседании коллегии ПФ сообщила заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова.

"16 602 пенсии назначено в 2019 году. Это меньше по сравнению с прошлым годом. Основную массу составляют пенсии по возрасту – почти 66%, почти 20% - это пенсии на льготных условиях, остальной процент – это выслуга лет и потеря кормильца", - отметила она.

Заместитель председателя уточнила, что лидерами по числу назначений стали управления ПФ в Жовтневом районе Луганска, а также Краснодоне и Краснодонском районе.

Ранее первый заместитель председателя ведомства Татьяна Меженская сообщала, что Пенсионный фонд в 2018 году назначил пенсии почти 17,5 тыс. жителей Республики, а пересчитал и возобновил выплату пенсий более чем 87,5 тыс. жителей.

27 января — Луганск