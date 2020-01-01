Почти 1,5 тыс. защитников ЛНР получают начисленную в Республике военную пенсию – ПФ

Почти 1,5 тыс. защитников ЛНР получают начисленную в Республике военную пенсию. Об этом на коллегии Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР сообщила заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова.

"Из общего контингента конечно у нас больше гражданских пенсионеров. 12 тысяч у нас еще пенсионеров, которые получают по закону Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих – те, которые были назначены до 2014 года. И 1 444 человека на сегодняшний день уже получают пенсию – это та, которая служба уже произошла в Луганской Народной Республике, люди дослужили и ушли на пенсию", - сообщила зампредседателя.

Ранее председатель ПФ ЛНР Татьяна Васильева разъяснила принятый Советом министров (ныне Правительство) Временный порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.

27 января — Луганск