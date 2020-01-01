Мэри Поппинс пропала в Мексике

Наталья Андрейченко, получившая известность по главной роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!", исчезла в Мексике 26 января – об этом ее пиар-директор сообщил в "Инстаграме" актрисы спустя день после ее пропажи. По словам Трунцева, артистка в воскресенье посетила подругу Марэт в городе Канкун и отбыла от нее в 15 часов по местному времени за рулем собственного авто. Перед этим она жаловалась на усталость, сонливость и плохое самочувствие. После этого актриса не выходила на связь, несмотря на то, что живет в часе езды от подруги.Представитель Андрейченко утверждает, что самочувствие актрисы ухудшилось после того, как она застудила ухо во время купания в бассейне за день до исчезновения. После этого Наталья страдала от повышенной температуры и чувствовала себя плохо. Отсутствие связи с Андрейченко "поставило на уши" всю ее команду, отмечает Трунцев. Выяснить, добралась ли артистка до дома, он планирует с помощью местного жителя, который утром по местному времени отправится к ней, передает "Пятый канал".Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Трунцев объясняет свою тревогу тем, что подобного отсутствия связи у актрисы ранее не было никогда. Если выяснится, что Андрейченко не появлялась дома и действительно исчезла, ее директор намерен подключить мексиканскую полицию и ближайшее консульство России. Кроме того, директор "Мэри Поппинс" отмечает наличие у Натальи больших планов на ближайшее будущее: уже в феврале она собиралась вернуться в Москву на съемки в телепроекте Первого канала, передает "КП" со ссылкой на директора артистки.Следует отметить, Андрейченко проживает в Мексике более 10 лет: она выбрала эту страну для ПМЖ после одного из путешествий, в ходе которого ей полюбились местные условия. Дом актрисы расположен в туристической зоне Ривьера-Майя на карибском берегу. Об Андрейченко известно, что она увлечена йогой и вегетарианством-сыроедением: какое-то время она пыталась преподавать йогу в Мексике, но не преуспела в этом.Григорий Егоро