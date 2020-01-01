С 1 февраля может прекратиться газоснабжение Луганской ТЭС

«Нафтогаз Украины» сообщает о риске прекращения газоснабжения со 1 февраля 2020 года 37-ми производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.По оперативным данным, по состоянию на 23 января, для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО предприятиям необходимо оплатить более 454 миллионов 400 тысяч гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019).В списке предприятий указаны ДТЭК Востокэнерго (Луганская ТЭС, город Счастье) и предприятие Империал (Старобельск).Правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством.Также необходимо выполнить хотя бы одно из условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (без учета штрафных санкций) или заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности, согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.Новости Региона - Сегодня, 15:34 163