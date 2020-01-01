Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганске не превышает эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске не превышает эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартака Гаврика.

"Наблюдаем подъем респираторных вирусных инфекций, как и ожидалось. По четвертой неделе января у нас рост ОРВИ на 20% по сравнению с третьей неделей, но порог не превышен", – отметил он.

Гаврик добавил, что в Луганске зафиксирован один случай заболеваемости гриппом.

"Основная часть наших мероприятий будет направлена на то, чтобы воспрепятствовать массовому распространению вируса, мы будем проверять места массового отдыха, места с круглосуточным пребыванием", – рассказал и.о. главврача.

"В целом, работа (ведется) по плану. 36 проб питьевой воды исследовано за неделю, все без отклонений, также контролируем этот вопрос", – отметил он.

Ранее Гаврик сообщал, что по состоянию на 16 января уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 40% ниже эпидемического порога.

И.о. главврача также отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Напомним, ранее городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

27 января — Луганск