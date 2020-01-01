Учащиеся ЛНР в рамках памятной акции раздали в учреждениях "блокадный хлеб" (ФОТО)

Единое тематическое занятие "Блокадный хлеб", посвященное 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялось в образовательных организациях (учреждениях) Республики. Об этом сообщили в Республиканском центре развития образования (РЦРО).Мероприятие прошло с целью поддержки всероссийской одноименной акции, а также в рамках объявленного Министерством образования и науки ЛНР Года памяти и славы.Цель акции – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память.В ходе единого тематического занятия были продемонстрированы фильмы и представлены воспоминая о жизни блокадников. Обучающиеся также познакомились с историей жизни блокадного Ленинграда на примере семьи Тани Савичевой, беседа сопровождалась презентацией дневника девочки и показом документального фильма."Также ребята узнали, что символом жизни блокадного Ленинграда был хлеб. Именно 125 граммов хлеба - суточную норму хлеба в блокадном Ленинграде - обучающиеся раздавали сегодня всем в образовательных организациях (учреждениях)", - рассказали в РЦРО.Кроме того, обучающиеся антрацитовской школы № 4 посетили ныне проживащую в Антраците участницу Великой Отечественной войны Клавдию Исаеву, пережившую блокаду Ленинграда.Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проходят 18 января. Именно в этот день в 1943 году было прорвано блокадное кольцо.27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в России отмечается День воинской славы.27 января — Луганск