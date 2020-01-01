"ЭЛУА" за неделю использовало 450 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") в связи с ухудшением погодных условий за минувшую неделю использовали для обработки дорог Луганска 450 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности начальника предприятия Андрея Бабенко.

"Посыпали на дороги, перекрестки 450 тонн песчано-соляной смеси, вывезли 600 тонн дорожного смета", – отметил он.

Бабенко добавил, что, кроме того, специалисты "ЭЛУА" использовали 110 тонн сыпучих материалов для ремонта аварийных участков дорожного покрытия.

"Помимо этого, отремонтировали плиткой 50 квадратных метров дорог, отремонтировали две остановки, установили семь урн", – рассказал и.о. начальника предприятия.

27 января — Луганск