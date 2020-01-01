Коммунальщики Луганска за неделю убрали почти 6,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли почти 6,5 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошлую неделю вывезли 6471 кубометров, неделю отработали без срывов", – отметил он.

"Под конец недели увеличилось количество крупногабаритного мусора по Жовтневому району, вывезли 96,5 кубов, выровняли ситуацию", – уточнил Чепеленко.

Директор "ЛЦУО" добавил, что на текущей неделе завершится ремонт двух единиц техники предприятия.

"Это поможет усилить сбор по крупногабариту", – пояснил он.

27 января — Луганск