Парламент назначил Максима Уварова своим представителем в квалификационной комиссии судей

Депутаты Народного Совета ЛНР сегодня в ходе пленарного заседания приняли постановление о назначении представителем парламента в квалификационной комиссии судей ЛНР депутата Максима Уварова.

"На заседании комитета было рассмотрено письмо председателя Верховного Суда ЛНР о представлении кандидатуры представителя Народного Совета в квалификационную комиссию судей ЛНР. По результатам рассмотрения единогласным решением комитета кандидатом в представители Народного Совета ЛНР в квалификационной комиссии судей ЛНР был выдвинут депутат Максим Уваров", – отметил председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.

За предложенную комитетом кандидатуру единогласно проголосовали 45 присутствовавших на пленарном заседании депутатов.

Напомним, в мае 2015 года Народный Совет принял закон "О статусе судей", согласно которому судьи Верховного Суда назначаются главой ЛНР с согласия Народного Совета. Судей Военного, Арбитражного суда, а также районных (городских) судов назначает глава ЛНР по представлению председателя Верховного Суда Республики при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей.

27 января — Луганск