Власти ЛНР передали коммунальному предприятию Алчевска четыре новых мусоровоза (ФОТО)

Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальным предприятиям Алчевска четыре новых мусоровоза. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."Коммунальное предприятие (КП) "Алчевское управление механизации" сегодня получило от Республики четыре новых мусоровоза на базе ГАЗ-33098. На еще один мусоровоз сейчас оформляются документы, его поставка в город ожидается в ближайшее время", – говорится в сообщении."Алчевск благодарен руководству Республики, главе ЛНР Леониду Пасечнику за решение одной из актуальных проблем нашего жилищно-коммунального хозяйства – обновление парка спецтехники. Машины для нашего коммунального предприятия не приобретались очень давно, а все мусоровозы, которые используются сейчас, – это шесть машин – имеют 100% степень износа. Поэтому получение этой новой техники очень своевременно и поможет содержать Алчевск в порядке, сделать его чище, уютнее, благоустроеннее, ведь от этого напрямую зависит качество жизни наших горожан", – отметила глава городской администрации Наталья Пяткова.Специализированная техника уже зарегистрирована в МРЭО и с завтрашнего дня будет задействована в работе по сбору и вывозу твердых бытовых отходов."Поставка этой техники позволила коммунальщикам изменить график вывоза твердых бытовых отходов. По благоустроенному сектору вывоз мусора с завтрашнего дня будет происходить ежедневно без выходных (ранее твердые бытовые отходы (ТБО) вывозили пять раз в неделю с выходными в среду и субботу). Подворовой сбор ТБО в частном секторе будет осуществляться два раза в неделю (ранее – один раз в неделю). Это улучшит санитарное состояние города, снизит риск образования стихийных несанкционированных свалок", – рассказали в мэрии Алчевска."Прекрасная техника – новая, удобная для водителей. На ней ездить – одно удовольствие. Мы ее уже оформили, завтра машины выйдут на линию", – отметил директор предприятия Станислав Лукашов.Водитель КП Андрей Севастьянов подчеркнул, что "получение этой техники является доказательством того, что Республика живет и развивается, не забывает о своих гражданах"."Мы получили такую долгожданную технику. А это значит, что будем жить и работать, убирать город, чтобы он был идеально чистым", – сказал он.Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.27 января — Луганск